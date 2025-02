'Resgate à cultura do samba': Silvanny Sivuca explica a Roda da Mestra

A percussionista, cantora e produtora musical Silvanny Sivuca possui um repertório que transita entre clássicos da MPB e releituras de grandes compositores, sempre com uma abordagem carregada de identidade. Com a bagagem que conquistou ao longo da carreira em parceria com diversos artistas, como Liniker, Emicida e outros, não seria diferente ao comandar o seu novo projeto, o Roda da Mestra.

Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Silvanny Sivuca contou como funciona o projeto de samba voltado para mulheres, que estreou no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. "É um projeto que eu tô voltando a minhas raízes. Tem muita mulher nessa roda. Tem muito, muito resgate à cultura do samba."