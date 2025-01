O canto afro-diaspórico de Tiganá Santana não cabe nas redes (e em rótulos)

É, de fato, um trabalho intimista. De suas sete faixas, apenas "O Véu" traz participações especiais - da cantora Fabiana Cozza e do instrumentista Henrique Araújo no cavaco. E somente uma faixa não é de autoria de Tiganá, "Da Mata", do músico Fabrício Mota.

Em todo o trabalho é possível identificar a forte influência afro diaspórica que norteia a carreira do músico baiano desde seu primeiro disco, "Maçalê" (2010) - considerada a primeira obra na história fonográfica do Brasil gravada em línguas africanas (Kikongo e Kimbundo) compostas por um artista brasileiro. Também está presente o Candomblé, materializado em faixas como "Da Mata", homenagem ao orixá Oxóssi.

"O Candomblé me formou como pessoa desde criança [da mesma forma] como eu me formei em Filosofia, como eu me formei nos fazeres artísticos. Me formei também por meio do Candomblé, ou seja, isso participa da minha forma de interpretar o mundo, de receber e dar ao mundo", explica.

Tiganá, no entanto, resiste em rotular sua música. Egresso de família musical, neto de instrumentista e filho de cantora, afirma ouvir muita música instrumental, de todo o mundo, além de mestres da música brasileira, como Egberto Gismonti, Clementina de Jesus e Milton Nascimento.