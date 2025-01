Miklos, Gadu, Azevedo: shows gratuitos marcam aniversário de São Paulo

Tem também Duda Brack no Centro Cultural Vila Itororó, às 19h; e Inocentes no Centro Cultural Penha, às 20h. Antes, às 13h, dá para ver o Bixiga 70 no Centro Cultural Tendal da Lapa, mesmo local onde Yago Oproprio canta depois, às 19h.

O grupo Os Originais do Samba, outro veterano da programação, toca no Centro Cultural Olido, no centro de São Paulo, também no sábado, às 19h. Tudo grátis. Nestes casos, a Secretaria Municipal de Cultura não informa se é necessário chegar com antecedência, mas vale o bom senso do público.

Rock

Paralelamente a essa programação, Di Ferrero canta no Sesc Itaquera, no sábado, com entrada gratuita, às 15h. O vocalista do NX Zero mostra canções de seu álbum solo 'Uma Bad, Uma Farra'.

Josh Dun e Tyler Joseph do Twenty One Pilots Imagem: Theo Wargo/Getty Images

Gringos no Allianz

Fora da programação de aniversário de São Paulo, o duo norte-americano Twenty One Pilots faz show no Allianz Parque, no domingo. O TOP veio ao país duas vezes seguidas para festivais e agora mostra como segura sozinho uma plateia, em apresentação da The Clancy World Tour.