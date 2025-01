Liniker sobre ser a artista do ano: 'Cabeça nas nuvens e o pé bem na terra'

"É importante entender que a pessoa que representa alguém também se enxerga nas pessoas do mundo porque ela está no mundo. Para mim, tem sido um exercício, além de sentir o carinho das pessoas, me gera a necessidade de impor alguns limites pequenos, do meu ir e vir, do meu espaço, da proteção do que me blinda. É difícil ser uma pessoa única para dez mil pessoas em uma casa de show, a energia é diferente. Eu tô na casa das pessoas pela música, mas a gente está ali se conhecendo pela primeira vez."

Primeiras datas da turnê "CAJU", em SP e no Rio, esgotaram complemtante Imagem: Larissa Kreili

Em 2025, vem mais

Após passar por casas de shows consagradas em São Paulo e no Rio com noites esgotadas, chegou a hora de cantar em arenas e estádios? "Isso vai acontecer naturalmente, não é um lugar de pressa... É um disco de 14 faixas, é um álbum gigante liricamente, poeticamente, as possibilidades são inúmeras. Existe um plano de novos lugares. O Vivo Rio era um plano, o Espaço Unimed (SP) era um plano. É bom quando você conclui umas coisas e dobra a meta pela demanda do trabalho. Aguardem."

No papo com TOCA, Liniker revela que a turnê tem previsão para durar dois anos. Em 2025, segue para capitais brasileiras pelas quais ainda não passou, além de ir à Europa. Em maio, ela se apresenta em lugares, como Portugal, Inglaterra e França.