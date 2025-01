Simply Red, Pretenders e Simple Minds 'revivem' festival de 1988 em 2025

Em comunicado divulgado pela banda à imprensa, o vocalista promete que os fãs poderão ouvir todas as suas faixas favoritas de 1985 até hoje. "Vamos desfrutar de uma noite memorável, celebrando a incrível jornada em que estivemos juntos nas últimas quatro décadas", disse.

Mick Hucknall, do Simply Red, durante show no festival Radio 2 in the Park 2023, em Leicester Imagem: Joe Giddens/PA Images via Getty Images

A banda esteve no Brasil pela última vez em 2016; a primeira foi em 1988, no Hollywood Rock. Eles se apresentaram na terceira noite do festival, com Ultraje a Rigor e Duran Duran, nos dias 8/1, no Rio, e 15/1, em São Paulo.

O Simply Red tem alguns hits que ficaram bem conhecidos no Brasil principalmente por estarem em trilhas sonoras de novelas da Globo. Entre os sucessos estão "Holding Back the Years" (trilha de "Roda de Fogo", de 1986), "If You Don't Know Me by Now" ("O Sexo dos Anjos", de 1989) e "For Your Babies" ("De Corpo e Alma", de 1992).

Simple Minds

A próxima atração do Hollywood Rock 1988 que desembarca por aqui em 2025 é a banda escocesa Simple Minds, em maio. Seus primeiros shows aconteceram na segunda noite do festival, em 7/1, no Rio, e em 14/1, em São Paulo, mesmos dias de Paralamas e UB-40.