CarnaUOL, Lolla, The Town: veja calendário de festivais para 2025 no Brasil

Além da diva pop, o lineup conta com Claudia Leitte, Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Steve Aoki, KVSH, Deekapz, DJ $ophia e o duo Yori, vencedor do Toca Revela, o Reality.

Os ingressos custam a partir de R$ 195 e já estão disponíveis no site da Eventim. Assinantes UOL e clientes PagBank têm 10% de desconto em ingressos inteiros.

A décima edição do CarnaUOL acontece no Allianz Parque Imagem: Divulgação/UOL

Assinante UOL e cliente PagBank

O assinante UOL pode comprar até 6 ingressos inteiros por CPF com desconto de 10%. O benefício não vale para meia-entrada e estará disponível no site do Clube UOL, basta acessar o destaque, fazer login e senha e seguir o passo a passo. Após acessar o código de desconto, vá ao site Eventim para realizar a compra.

O cliente PagBank pode comprar ingressos para o CarnaUOL 2025 com 10% de desconto com pagamento no Cartão PagBank em até 3x sem juros