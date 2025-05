'Sou a primeira dupla que se separa e dá certo', diz Simone Mendes

Simone relembrou a trajetória de sucesso com a sua irmã Simaria, o medo de seguir adiante e a importância do atual momento que vive.

Era uma dupla de milhões e milhões de streams, cachê alto, shows, agenda lotada. Foi uma separação no auge da carreira e quando isso acontece, o medo bate à porta. Sou a primeira dupla que se separa e dá certo.

Simone Mendes na Festa do Peão de Barretos, em 2024 Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

No topo

Simone Mendes é a única mulher a liderar atualmente o Top 10 do Spotify Brasil. Ela ocupa o 5º lugar na parada diária com a música "Me Larga Ou Me Ama (Ao Vivo)". Além de ser a única mulher na lista, ela também é a única artista solo mulher entre as dez mais ouvidas do país.

Questionada sobre o fato de ser uma das cantoras mais ouvidas do país, Simone deixou claro que tem "os pés no chão" sobre o assunto.