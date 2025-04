Rob Halford, do Judas Priest: 'As memórias do metal são intactas no Brasil'

Além da apresentação no Monsters of Rock, o Judas Priest também fará outros dois shows no Brasil: no dia 16 de abril, em Brasília (Estádio Mané Garrincha), e no dia 20, em show solo em São Paulo (Vibra), com abertura do Queensrÿche.

Esta será a 9ª passagem dos autointitulados Deuses do Metal pelo país — desde 1991. O show no Monsters of Rock também marca o retorno da banda ao tradicional festival de metal, no qual tocaram duas noites memoráveis em 2015.

Aos 73 anos, Rob Halford segue com fôlego de garoto, atento ao cenário de metal atual -- e até comentou sobre uma possível reunião de outro projeto marcante que liderou: o Fight, que lançou dois álbuns nos anos 1990 após sua saída temporária do Judas Priest.



A entrevista foi realizada antes da notícia da morte do baterista original da banda, Les Binks, aos 73 anos. "A aclamada bateria que ele apresentou foi de primeira classe -- demonstrando suas técnicas únicas, talento, estilo e precisão", lamentou a banda em seu Instagram.

Judas Priest: "Somos uma grande árvore do metal" Imagem: Divulgação

Veja os principais trechos da entrevista:

TOCA - Vamos falar sobre o Monsters of Rock. O Judas Priest será headliner desse line-up incrível, junto com o Scorpions. O que você pode nos contar sobre esse show? O que vocês estão preparando?