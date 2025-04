Ex-morador da Favela do Moinho, Nego Bala gravou com Elza Soares: 'Deusa'

A vida de Nego Bala foi transformada pela arte no contexto que ele vivia: "[Boca do Lixo] era visto como um lugar sem esperança, [e que ao mesmo tempo] trouxe esperança na história de um moleque. Eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou hoje sem o que eu passei.

Principalmente aqui. A minha quebrada, a minha região, com todos os percalços, me acolheu, me ensinou a lidar com o meu ódio, me ensinou a amar, a respeitar minha raiva e momentos de alegria. Nego Bala

A influência da música veio dos familiares: o pai — que também é artista —, o avô e a mãe, que morreu quando ele tinha um ano de idade, mas que, apesar do vício de crack, também deixou gostos musicais quando era pequeno.

Sendo um dos artistas mais jovens a gravar com Elza Soares, a música "Sonho" foi lançada apenas dois meses antes dela morrer, em janeiro de 2022. Nego Bala não esconde a alegria de ter um trabalho de estreia desse porte e se emociona ao falar do encontro dos dois.

O rapper Nego Bala teve vida transformada pela arte Imagem: Daisy Serena/Divulgação