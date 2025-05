C6 Fest: DJ Marky faz aquecimento e explica a obra de Nile Rodgers

A contagem regressiva começou: em pouco mais de três semanas, São Paulo vai receber um show cheio de groove. No dia 25 de maio, Nile Rodgers & Chic sobem ao palco do C6 Fest, que acontece entre 22 e 25 de maio, no Parque Ibirapuera.

Para aquecer os motores, o festival promoveu uma noite especial no bar Matiz, com um set exclusivo de DJ Marky (que também se apresenta no festival) inteiramente dedicado à obra do lendário guitarrista, compositor e produtor.