Calcanhotto, Alok, Jota Quest: fim de semana tem shows de vários gêneros

Diretor artístico e DJ do Les Caves du Roy, em St. Tropez, na França, Jack-E toca sábado em Florianópolis, na Posh. Outro DJ, este brasileiro, Mochakk anima a Laroc do Guarujá (SP), também no sábado.

E já tem metal gringo logo na primeira semana do ano. O Left to Die, que tem ex-integrantes do Death, faz show sábado em Brasília, no Toinha; e domingo no Rio de Janeiro, no Rock Experience.

Veja tudo que tem

Sexta

Carl Cox - Surreal (Balneário Camboriú - SC)

Jota Quest - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

TZ da Coronel - Privilège (Búzios - RJ)

Filipe Ret - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Rashid - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Sexta e sábado