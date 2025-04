Monsters of Rock celebra 30 anos e põe sete bandas no Allianz

Imagem: Scott Dudelson/Getty Images

Lionel Richie coloca Brasil na agenda

O público brasileiro vai poder cantar 'Hello', 'Say You, Say Me' e 'All Night Long' junto com Lionel Richie. O cantor de 75 anos, ex-vocalista do grupo de soul The Commodores, acertou uma vinda ao Brasil em 2025. As datas serão definidas para o período setembro / outubro. O show cheio de sucessos integra a turnê justamente chamada Say Hello to The Hits (diga alô aos sucessos, em inglês).

Imagem: Xavi Torrent/Redferns

Eros Ramazzotti volta a São Paulo em 2026

Outro popstar que já confirmou retorno ao Brasil é Eros Ramazzotti, mas ele só vem em 2026. O cantor italiano de 61 anos tem show marcado em São Paulo no dia 30 de novembro do ano que vem, no Vibra. A apresentação integra a turnê mundial Una Storia Importante, nome de uma antiga canção do artista. A vinda mais recente de Eros ao país foi em 2022, quando cantou em São Paulo e Ribeirão Preto (SP).

Imagem: John Medina/Getty Images

Kacey Musgraves vem para rodeio no interior de SP

Uma estrela do country norte-americano será também estrela de um rodeio no Brasil. Kacey Musgraves vem ao país para show no Jaguariúna Rodeo Festival, em Jaguariúna (SP). A popstar se apresenta no dia 27 de setembro. Criado em 1989, o evento costuma incluir atrações internacionais na programação. Já tocaram em Jaguariúna, entre outros, Chuck Berry (em 2002) e Lynyrd Skynyrd (em 2023).