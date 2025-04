Uma noite de Garage Rock em SP: Fuzztones fazem história na América do Sul

A conexão entre a banda e os fãs era palpável, e mesmo Rudi Protudi, o vocalista, estava mais reservado, mas ainda assim mostrou carisma. Depois da sessão, tive uma experiência inusitada: fui com a banda assistir a um show de pagode em um bar no centro de São Paulo. Ver os italianos analisando o som foi uma cena e tanto - eles pareciam decidindo se curtiriam ou se estariam em choque!

O palco para a apresentação em SP foi o Cine Jóia, um casarão que vem recebendo shows irados nos últimos meses. A abertura ficou por conta de Os Gasolines, uma banda que mistura surf, garage e ritmos brasileiros de forma única.

O baterista Gregor, que é um apaixonado pelo som garageiro, trouxe uma energia contagiante. O momento alto do show foi quando Clayton Martin subiu ao palco com um instrumento que parecia uma mistura de máquina de lavar com ralador de queijo. Muito louco! Greg ainda cantou duas músicas, incluindo um cover do Rei, Roberto Carlos.

Logo depois, Os Autoramas entraram com sua sequência de hits, começando com "Fale Mal de Mim" e culminando no clássico "Abstrai". O show foi curto, mas direto ao ponto. A química entre Gabiraz, Jairo e Luma estava afiadíssima e Gabriel Thomaz não escondeu a influência dos Fuzztones no seu som.

The Fuzztones faz parte da cena do Garage Rock e fez show no Cine Joia, em São Paulo Imagem: Pedro Margherito/UOL

Na sequência, Rudi e sua equipe entraram em ação e arrebentaram no palco do Cine Jóia! Bernardo estava na mesa de som e não deixou nada a desejar; o som estava primoroso! A mistura perfeita de um visual cavernoso, colares de osso, guitarras Vox e som ultra vintage criou uma atmosfera incrível. O repertório focou no super clássico "Lysergic Emanations", com hits como "1-2-5", "Bad New Travels Fast" e "Ward 81". O guitarrista Marcelo mandou super bem, e ter duas vozes em um único show é algo raro e especial!