Figurinos góticos e referências: o que esperar de Lady Gaga em Copacabana?

Os little monsters foram felizes com o primeiro show de Lady Gaga após lançamento do Mayhem, álbum que veio ao mundo em 7 de março. Primeira das duas apresentações como headline do Coachella aconteceu na última sexta-feira (11) na Califórnia (EUA). Ela ainda canta amanhã (18).

Apresentação pode dar pistas do que virá pela frente no mega show de Copacabana no próximo dia 3 de maio. Cantora revisitou videoclipes marcantes e explorou bastante teatralidade e figurinos.

Entregando um espetáculo performático como víamos na Gaga do velho testamento, aqui a cantora valorizou quase todas suas eras (The Fame Monster, Born This Way e Mayhem) com hits que chegaram a voltar para as paradas — inclusive posições inéditas, por exemplo, para "Bad Romance", com mais de 3,6 milhões de streams no último dia 13, dois dias após show.