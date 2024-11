Kendrick Lamar lança novo álbum de surpresa; ouça o 'GNX'

A descrição do álbum fala sobre "ressuscitar" a festa. "Ele nos pediu para 'assistir à festa morrer', mas só para que ele pudesse ressuscitá-la", diz o texto.

O último lançamento recente de Kendrick foi a faixa "Not Like Us", música que faz uma série de críticas ao cantor Drake. A canção ficou de fora do álbum apesar de seu sucesso, que a levou ao topo das paradas musicais dos Estados Unidos. A gravação também recebeu cinco indicações ao Grammy.

O álbum inédito aumenta a expectativa para o show de Kendrick Lamar no Super Bowl LIX, em Nova Orleans. O astro será a atração principal do show de intervalo da final do torneio, um dos palcos mais emblemáticos da indústria musical, em fevereiro de 2025.