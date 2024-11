Oasis na América do Sul: vazam supostas datas dos shows no Brasil

Uma arte circula pelas redes sociais na tarde desta segunda-feira (4) com supostas datas dos shows de Oasis na América do Sul em 2025. No Brasil, o grupo se apresentaria nos dias 22 e 23 de novembro no Morumbis. A banda publicou hoje no Instagram que vai anunciar as datas da turnê sul-americana nesta terça-feira (5), às 11h.

Antes de se apresentar no Brasil, o grupo passaria por Santiago (19/11) e Buenos Aires (15 e 16/11), segundo a arte. Procurada, a Live Nation, responsável por trazer a banda para o Brasil, não se manifestou até a publicação deste texto.

A banda fará o anúncio oficial nesta terça (5), às 11h. No post feito no Instagram na segunda-feira (4), eles divulgaram o horário no fuso brasileiro, argentino e chileno.