Liam diz que turnê do Oasis não deve passar pelo Brasil: 'Arrasado'

Segundo apuração de Toca, porém, a vinda do Oasis é certa. Os fãs devem se programar para ver o Oasis em outubro ou novembro de 2025. As datas, exatas, porém, são ainda "previstas, não definitivas" porque a banda britânica aguarda o número de shows extras que virão adiante, em cada país.

I don't think we're playing Brazil gutted -- Liam Gallagher (@liamgallagher) October 13, 2024

Além dos shows no Reino Unido, o Oasis já anunciou datas na América do Norte e na Austrália. Segundo a revista britânica NME, a turnê passaria também pela América do Sul, incluindo o Brasil, e pela Ásia. Esses shows ainda não foram anunciados.