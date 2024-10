GoonyGoogles reage a Bebé; cantora é atração da festa de lançamento do TOCA

O youtuber americano Clinton Manigault, mais conhecido como 'GoonyGoogles', reagiu ao último álbum de Bebé.

A cantora, compositora e apresentadora do programa No Tom, do TOCA UOL, caiu nas graças do exigente ouvinte, que destacou a "multiplicidade de gêneros" das músicas "Assome", "Recado Dado" e "De Ponta Cabeça". Para ele, o som de Bebé é "internacionalmente grande".

O 'react' não ficou apenas na parte musical. GoonyGoogles acompanhou a letra traduzida das músicas e destacou: "Essas são muitas de alta qualidade paa terminar um relacionamento", diz. "Eu estou bem animado para vê-la pessoalmente", ele avisa.