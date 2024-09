TOCA UOL comemora lançamento oficial com show de Marcelo D2, na Audio

O UOL já anunciou a chegada de TOCA, a nova plataforma que posiciona a música, os artistas e os fãs como protagonistas. Por isso, agora é a vez do público comemorar junto ao time de criadores, com uma festa de lançamento oficial, ao lado de um dos maiores artistas do país e seus compadres: Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, na Audio, em São Paulo, no dia 26 de outubro.

Para garantir presença, os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 70 (meia entrada pista) no site e aplicativo da Ticket360, assim como na bilheteria física e virtual da Audio, sem taxa de conveniência.

O evento vai contar com artistas e músicos convidados, além de todo time de criadores do TOCA e do UOL. E, falando neles, para abrir essa noite especial, a cantora Bebé Salvego mostra sua voz marcante com influências do jazz, pop e r&b, além das sessions da DJ Sophia e DJ Patrick Torquato.