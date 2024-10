C6 Fest 2025 começa venda; saiba tudo sobre a próxima edição do festival

Domingo, 19 de maio: Nile Rodgers & Chic | Wilco | Seu Jorge e convidados no "Baile á la baiana" | The Last Dinner Party | English Teacher | Cat Burns

Seu Jorge se apresenta no C6 Fest em 2025 Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Os ingressos para o C6 Fest 2025 podem ser adquiridos no site da Byinti. A pré-venda teve início no dia 23 de outubro pra clientes C6, enquanto a venda geral começa a partir desta sexta-feira (25).

Posso comprar ingressos pessoalmente? Sim, também é possível adquirir ingressos na bilheteria oficial do evento, localizada no Teatro Renault, na av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República, centro de São Paulo. O atendimento ao público é de terça-feira a domingo, das 12h às 20h.

O evento conta com dois tipos de ingressos e com valores a partir de R$ 280. O C6 Fest Auditório Ibirapuera dá acesso apenas aos shows do auditório, e o ingresso C6 Fest Arena Heineken e tenda dá acesso apenas aos shows da área externa. Clientes C6 Bank conseguem 20% de desconto na compra.