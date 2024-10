Gustavo Mioto dá spoiler do novo DVD e exalta Fábio Jr: 'Romântico irônico'

Dando uma alfinetada em seus colegas sertanejos, Mioto diz que dá para falar de amor sem apelar, sem fazer envolver álcool. "Quero mostrar que tem como você contar histórias sem diminuir ninguém, tem como falar do amor mais dolorido possível sem ter que apelar com letras pesadas e apologia ao álcool"

Quando você foca só nisso, você esquece de contar boas histórias. Quero que as pessoas curtam, escutem o jeito do Mioto de contar suas histórias de maneira romântica, com uma vibe leve e gostosa.

Mioterapia

Questionado sobre a importância da música em sua vida, o sertanejo disse que é a sua 'mioterapia'. "A música é a 'mioterapia' do Mioto. É meu baú de raiva, de frustrações, de tristeza e também de alegrias, amor e realizações. A música é o baú de tudo que é o Gustavo".

E as novidades não param por aí! Com mais de 10 anos de estrada, Gustavo Mioto se prepara para novos desafios na carreira e vai investir em sua carreira internacional. Em dezembro, ele viaja para Nashville, nos Estados Unidos, para trilhar novos caminhos.