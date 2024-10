Tiquequê lembra origem de duo e conexão com crianças: 'Experimentação'

O que nunca mudou desde aquela época foi seu público alvo: o infantil. "O tempo todo a gente se comunica com a criança", diz. "Gostamos de pegar músicas que não necessariamente são infantis e fazer uma versão para elas, com espetáculos de várias coisas 'non sense', e contando histórias no meio."

Muitas dessas músicas eram composições de Wem, que posteriormente se juntou ao grupo. "Nosso grande encontro é no palco, com o público. Ali acontece uma mágica; muita experimentação e essa mistura de linguagens: o teatro, a dança e a música, com variados instrumentos."

Diana ainda conta que o Grupo Rumo, que surgiu em 1974 com Luiz Tatit e Paulo Tatit entre os integrantes, foi um dos grandes influenciadores do Tiquequê —e continua sendo até hoje. "É um resgate de músicas antigas", explica Wem. "O Rumo fazia isso naturalmente".

Dupla defende música para evolução infantil: 'Cabe a nós diversificar'

Siga o UOL no

Diana explica que, desde o início, prezaram pela simplicidade e chegaram a fazer matracas com caixas de CD e canos de PVC em placas de mármore para shows. "Começamos com a simplicidade", explica. "Depois, amadurecemos mais."