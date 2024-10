C6 Fest anuncia shows de Gossip, Wilco, Nile Rodgers e Mulatu Astatke

A. G. Cook

Agnes Nunes

Air

Amaro Freitas

Arooj Aftab

Beach Weather

Brian Blade & The Fellowship Band

Cat Burns

English Teacher

Gossip

Kassa Overall

Maria Esmeralda

Meshell Ndegeocello

Mulatu Astatke

Nile Rodgers & Chic

Peter Cat Recording Co.

Perfume Genius

Pretenders

Seu Jorge

Stephen Sanchez

SuperJazzClub

The Last Dinner Party

Wilco

O festival contará com quatro noites ao invés de três. As duas primeiras (22 e 23 de maio) serão reservadas exclusivamente aos shows mais intimistas - de jazz e suas vertentes - na plateia interna do Auditório Ibirapuera.



No sábado (24) e no domingo (25), o grande público poderá desfrutar da programação nos palcos ao ar livre do parque: a Arena Heineken e a Tenda.



Já o edifício modernista Pacubra - Pavilhão das Culturas Brasileiras receberá uma programação de Djs a ser anunciada em breve.

SERVIÇO



C6 Fest

PARQUE IBIRAPUERA (Av. Pedro Álvares Cabral, 0 - Ibirapuera)



PROGRAMAÇÃO:



AUDITÓRIO IBIRAPUERA (Plateia Interna)



QUINTA, 22 DE MAIO



Mulatu Astatke

Amaro Freitas Septeto

Arooj Aftab



SEXTA, 23 DE MAIO



Kassa Overall

Brian Blade & The Fellowship Band

Meshell Ndgegocello



ARENA HEINEKEN, TENDA E PACUBRA*



SÁBADO, 24 DE MAIO



Air - "Moon Safari"

Pretenders

Gossip

Perfume Genius

Stephen Sanchez

A.G. Cook

Agnes Nunes

Beach Weather

Peter Cat Recoring Co.



DOMINGO, 19 DE MAIO



Nile Rodgers & Chic

Wilco

Seu Jorge e convidados no "Baile á la baiana"

The Last Dinner Party

English Teacher

Cat Burns

Maria Esmeralda - Thalin, Cravinhos, iloveyouangelo, Pirlo & VCR Slim

SuperJazzClub



INGRESSOS



* Clientes do C6 Bank terão acesso exclusivo à pré-venda (23 e 24 de outubro) e 20% de desconto no valor dos ingressos, inclusive para meia-entrada e para o pacote passaporte, mediante compra com o cartão de crédito do banco.



* A venda para o público em geral se iniciará no dia 25 de outubro.



SITE DE VENDAS: C6fest.byinti.com



PONTO FÍSICO DE VENDA DE INGRESSOS ATÉ MAIO/2025 (SEM TAXA):



Teatro Renault

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - República, São Paulo - SP, 01317-000. De terça-feira a domingo das 12h às 20h (Fechada às segundas-feiras)



PREÇOS (1º lote, por dia):



Arena Heineken e Tenda (dias 24 e 25 de maio, sábado e domingo)

R$ 680 (inteira) / R$ 340,00 (meia)

*Ingressos dão direito ao Pacubra/Village



Auditório Ibirapuera (plateia interna) (dias 22 e 23 de maio, sexta e domingo)

R$ 560,00 / R$ 280,00 (meia)



PASSAPORTES (1º lote)



Passaporte Jazz (dá acesso aos dois dias de shows na plateia interna do Auditório Ibirapuera)

R$ 1.000,00 (inteira) / R$ 500,00 (meia)



Passaporte Arena Heineken e Tenda (dá acesso aos dois dias de shows nestes palcos e ao Pacubra/Village)

R$ 1.200,00 (inteira) / R$ 600,00 (meia)



Mais informações sobre o C6 Fest: https://www.c6fest.com.br/