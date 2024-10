Cantora Ashnikko vê liberdade na cena lésbica de SP: 'Casais de mãos dadas'

É importante saber que pessoas queer estão assumindo o ponto de destaque do mainstream. Ashnikko

Ashnikko chegou ao Brasil há dois dias e confessou que ficou impressionada com a liberdade que casais formados por mulheres andam pelas ruas de São Paulo. "Isso tudo me deixa muito feliz. Eu vi mais casais de lésbicas do que de héteros, e minha equipe está muito animada com isso. É muito especial, eu amei."

Retorno ao Brasil

Para sua volta aos palcos brasileiros, ela promete um formato de apresentação diferente, em que ela garante ter mais controle sobre o que vai ser mostrado para o público. "Eu estou feliz em realmente tocar o meu próprio show no Brasil e ter acesso direto aos meus fãs, olhar em seus olhos, falar com eles, estabelecer uma conexão", disse.

Essa conexão, para a cantora, ficou um pouco mais difícil com sua performance no Lollapalooza, quando esteve no país pela primeira vez. "Quando você está num festival, talvez metade da plateia conhece a minha música e um quarto daquilo é fã. A outra metade é de pessoas curiosas ou esbarrou no palco. Não dá para ter controle sobre a plateia, nem sobre a conexão com o público", opina.

Na Áudio, em São Paulo, e no Sacadura 154, no Rio, ela quer encontrar "suas pessoas". "Aqueles que me conhecem, que conhecem meu trabalho. A energia no espaço é muito forte, muito elétrica", disse.