Tomorrowland Brasil: DJ Hardwell promete momentos que 'duram para sempre'

Quando questionado sobre os preconceitos contra a cena eletrônica, Hardwell responde: "Eu diria, experimente por si mesmo e forme sua própria opinião". Ele destaca a diversidade de gêneros incríveis na música eletrônica e a quantidade de produtores e DJs talentosos, sugerindo que as pessoas mantenham a mente aberta para encontrar o que mais as agrada.

Sobre o Tomorrowland Brasil, Hardwell explica que o festival combina a magia do Tomorrowland belga com a vibrante cena eletrônica brasileira, criando uma experiência verdadeiramente única. "É uma combinação que funciona tão bem." Ele acha emocionante que o festival tenha um ponto de contato em uma parte diferente do mundo, trazendo um sabor único.

Os fãs podem esperar muita música nova e edições especiais em suas apresentações no Brasil. "Estou ansioso para finalmente ter a chance de testar essas músicas no público e ver suas reações."

O DJ holandês Hardwell, atração do festival Tomorrowland Brasil 2024 Imagem: Prince Williams/WireImage

O álbum "REBELS NEVER DIE", seu mais recente, de 2022, marcou uma mudança significativa em seu som. Hardwell encarou o álbum como uma nova fase em sua carreira, uma oportunidade de recomeçar e de explorar qualquer direção musical que pudesse melhorar seu som e show. "O álbum foi um novo capítulo na minha carreira e uma chance de limpar a tela e recomeçar tudo."

Redescobrir seu amor por vinis antigos e por influências iniciais ajudou Hardwell a se reconectar com suas raízes musicais e a moldar a direção de "REBELS NEVER DIE". "Foi realmente sobre me encontrar novamente. De lembrar por que entrei na dance music em primeiro lugar."