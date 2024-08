Dicas musicais do influencer Barack Obama têm Beyoncé, Charli XCX e Eilish

Por fim, duas pérolas para roqueiros: uma gravação de Keith Richards ao lado de um de seus ídolos, o bluesman Hubert Sumlin, em 2004, e a presença mais do que inusitada do britânico Nick Drake, cultuado cantor folk que morreu em 1974, aos 26 anos. Autor de letras melancólicas que influenciam gerações até hoje, ele deixou apenas três discos, e Obama escolheu "One of These Things First", do segundo álbum, "Bryter Layter". É o momento "lado B" da lista.

Para ler

Nas indicações de livros, com 14 títulos, todos ainda inéditos no Brasil, é mais fácil mapear os hábitos de leitura de Obama. As editoras esperam com ansiedade a divulgação dos favoritos do ex-presidente. Segundo levantamento da revista "Publishers Weekly", estar na relação pode aumentar em até 250% a venda de um título nas livrarias americanas.

Neste ano, há menos afro-americanos do que em listas anteriores, mas dois deles são, sem a menor dúvida, as estrelas da turma. Percival Everett é o best-seller da lista. Escritor negro de 67 anos, com 24 romances publicados, Everett lançou "James" em 2024. Ele reconta a ação do clássico de Mark Twain, "As Aventuras de Huckleberry Finn" (1884), mas desloca o foco para o companheiro de viagem do protagonista: Jim, que é um escravo em fuga.

Já Hanif Abdurraqib, 40, é o pensador afro-americano que mais ganhou relevância nos EUA nos últimos anos. Poeta de sucesso e crítico de música, é como ensaísta que faz mais barulho. Foca na cultura negra e no pertencimento em discussões com apelo pop, falando de hip-hop, de cinema e, no livro indicado por Obama, de basquete. Ele dedica boa parte de "There's Always This Year: On Basketball and Ascension" ao fenômeno LeBron James, um dos melhores da história da NBA.

Um esperado lado de análises políticas nas indicações é contemplado com Jonathan Blitzer, jornalista da revista "The New Yorker" que escreveu um livro sobre os métodos de imigração legal na fronteira americana com o México, e com John Ganz, autor que fala da ação da política externa americana na última década do século 20. Ainda em não ficção, o inglês Richard Reeves analisa como o avanço das conquistas das mulheres afeta o mercado de trabalho para os homens e a educação acadêmica para os meninos.