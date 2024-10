Conheça KING Saints, a rapper que ajudou Iza em indicação ao Grammy

No álbum "Afrodhit", da cantora Iza, King é compositora em 11 faixas e ainda participa com um feat na faixa "Boombasstic".

A parceria fez com que a revelação já garantisse uma indicação ao Grammy Latino em 2024 — em Melhor Música Urbana em Português, com "Fé nas Malucas".

