Palmeiras recebe 'sim' de Facundo Torres por contrato de 5 anos

O Palmeiras chegou a um acordo com o atacante Facundo Torres, do Orlando City e da seleção uruguaia. O clube ouviu o 'sim' do uruguaio de 24 anos, que assinará o contrato por cinco anos com o Alviverde.

O que aconteceu

O acerto foi confirmado pela própria diretoria do Palmeiras ao colunista do UOL, Danilo Lavieri. A assinatura digital do contrato com o jogador irá acontecer ainda neste domingo (15).

O Cruz Azul, do México, tentou atravessar o acordo, mas o clube paulista levou a melhor e fechou a contratação.