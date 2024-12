Rayssa dá show e vence tri inédito do Super Crown com Ibirapuera lotado

Nada de rivalidade. Apesar da torcida gigantesca para Rayssa Leal, as japonesas e a australiana contaram com apoio do público desde o início da prova, arrancando muitos aplausos após cada apresentação. Mais de 8 mil pessoas marcaram presença no ginásio do Ibirapuera.

Rayssa chega ao tricampeonato inédito e consecutivo do Super Crown, superando a compatriota Pâmela Rosa, que tem dois.

Ela ainda alcança o 12º título da SLS na carreira e ao terceiro na temporada. Ela já havia conquistado as etapas da Califórnia (EUA) e de Tóquio (JAP) em 2024.

Além do troféu, a brasileira garante US$ 100 mil a mais na conta (cerca de R$ 600 mil), a maior premiação do skate na atualidade. A temporada contou com premiação recorde de US$ 1,8 milhão (R$ 10,8 milhões).

A Fadinha entrou direto na final, sem passar pela classificatória no sábado (14), por chegar ao evento entre as três melhores do ranking da temporada — era segunda colocada. Na decisão, ela enfrentou quatro japonesas, duas delas campeãs olímpicas, e a australiana Chloe Covell.

Como foi a prova

A Fadinha já abriu a sua participação 'on fire', com uma nota 8,2, a melhor entre as seis competidoras na primeira volta. Coco Yoshizawa fez a segunda nota, com 8,1.