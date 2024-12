Luan Santana sensualiza e dá conselho amoroso em show: 'Arrasta pra cima'

Boa noite, Porto Alegre. Tudo bem? Última vez que a gente se encontrou foi no Luan City Festival. Essa terra é abençoada e a cidade sempre me recebeu de coração aberto. Por isso que é tão especial estar com vocês nessa noite no Universo Alegria, trazendo esse show que completa 17 anos de uma história de amor. Ou você ama pra porr* ou porr* nenhuma.

Luan Santana

Luan Santana comanda show de encerramento da 16ª edição do Universo Alegria Imagem: Universo Alegria/@_evertonbento

Artista entregou um show recheado de encanto aos fãs: além do vocal afinado, ele dançou, interagiu, brincou, sensualizou e fez o público ficar vidrado em seus passos em cima do palco da Arena do Grêmio.

Hit "Vingança" serviu para Luan Santana atuar como um conselho amoroso no Universo Alegria. O cantor contou que soube que o povo porto-alegrense era "apaixonado" e orientou ninguém deixar sofrer por amor.

"Fiquei sabendo assim que saía do palco que vocês são apaixonados. Eles falavam assim: 'rapaz, eu nunca vi um povo mais apaixonado que esse de Porto Alegre'. Mas tem alguém que tá sofrendo por amor aqui hoje? Terminou recente? Então, é com você que eu quero falar nesse momento", iniciou Luan.