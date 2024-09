Black Pantera abre luta pessoal: 'Falar de racismo e privilégio incomoda'

Temos uma conexão com o público muito forte; acho que o show ao vivo é nosso maior cartão de visitas (...) Hoje o Black Pantera é maior do que nós tres. É quase um movimento Pancho

Antes do grupo descobrir sua força, Charles lembra o "descaso" do irmão Chaene. "Ele nem ligava", diz. "Só parei para prestar atenção quando ele me pediu o baixo emprestado para gravar as músicas e eu disse: 'Não vou emprestar meu baixo, seu puto'", brinca Chaene. "Mas a ficha caiu quando ouvi a música".

Grupo se entendeu 'afrolatino' em show no Chile: "Não vamos cantar inglês"

Em 2016, a banda fez seu primeiro show fora do Brasil e não parou mais, já somando passagens por Europa e Estados Unidos.

Mas foi em um show no Chile que o trio sentiu o poder de seu trabalho e percebeu como o Brasil não costuma olhar para a América do Sul. "Foi mágico", diz Chaene. "A questão do 'afrolatino' veio desse show. Tínhamos acabado de lançar um EP em inglês e, chegando lá, vimos todas as bandas cantando em espanhol. Os caras falam a língua nativa e nós vamos cantar em inglês? (...) Sentimos um poder ali".