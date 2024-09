Wanessa Camargo revela facilidade para compor melodias: 'Vinte em uma hora'

Wanessa Camargo na estreia do programa de Splash No Tom, apresentado pelo locutor e jornalista Zé Luiz e a cantora e compositora Bebé Salvego, que é "mais melodista do que letrista".

Segundo a cantora, ela precisa "viver histórias" para conseguir criar letras de qualidade. "Momentos difíceis são maravilhosos para compor", diz. "Passei por um momento da minha vida pessoal, com um monte de coisa, que foi um momento muito rico para compor. Tenho uma relação com a composição de desabafo, de sentir".

Por outro lado, ela diz ter uma grande facilidade para criar melodias — e até pensa em trazer mais composições de piano para seus shows. "O piano é meu momento vulnerável e íntimo", entrega. "É onde sento sozinha e componho; um ritual".