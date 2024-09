'Reaprendendo tudo', diz Xande de Pilares sobre show com músicas de Caetano

A repercussão do projeto "Xande canta Caetano" tem levado o sambista Xande de Pilares a lugares nunca antes imaginados. O intérprete conquistou um lugar único nas indicações do Grammy Latino 2024 — e representa sozinho o Brasil na categoria Melhor Álbum, concorrendo de frente com artistas latinos de língua hispânica.

Em conversa com o TOCA, logo após sua apresentação no Festival Coala, em São Paulo, em que o nervosismo e a emoção ficaram evidentes, ele diz cantar para plateias que nunca antes tinha cantado. "É um trabalho desafiador pra caramba", diz. "Estou reaprendendo tudo, porque a gente não sabe nada, a gente só para [de aprender] quando morre."

"Esse disco traz os olhares para as pessoas que às vezes não prestavam atenção no meu trabalho", comemora. "Acaba o separatismo."