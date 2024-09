Xande de Pilares é único brasileiro em álbum do ano no Grammy Latino

Trio Os Garotin Imagem: Pedro Micelli/Divulgação

Revelação: Os Garotin

O trio formado por Anchieta, Leo Guima e Cupertino ganhou as redes sociais de forma muito rápida, após ser compartilhado por famosos, como Juliette.

Os músicos de São Gonçalo (RJ) fazem uma mistura de R&B, samba e funk, e se reuniram após uma dica dada pela produtora Paula Lavigne, em um dos encontros musicais na casa de Caetano Veloso - que inclusive canta com eles em "Nossa Resenha".

Anitta em divulgação do álbum Funk Generation Imagem: Divulgação

Gravação do Ano: Anitta

No ano em que fez sua maior aposta no mercado internacional, com o álbum "Funk Generation", Anitta é a única brasileira a aparecer na categoria que premia a produção de uma música como um todo. Ela concorre com "Mil Veces", uma música em língua espanhola.