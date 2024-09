Do trap ao metal: 3 momentos em que os palcos secundários do RiR brilharam

Terceiro dia: O rock está (muito) vivo

O domingo roqueiro trouxe à Cidade do Rock um público mais velho. Havia ali tanto bandas que passaram pela primeira edição do festival, como Os Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho, quanto outras que sequer chegaram a pisar na Cidade do Rock na época de maior sucesso, como o Planet Hemp.

Mas o palco Supernova deu a resposta certeira para quem acha que o gênero que dá nome ao festival vive só de nostalgia.

Numa tacada só, teve Black Pantera, The Monic e Cripta - hoje, indicada como uma das bandas de metal mais importantes do país. Após uma turnê bem sucedida lá fora, elas voltaram ao Brasil para coroar o sucesso internacional.

E os vídeos das rodas de pogo no show do Black Pantera lembraram os dias mais pesados da história do festival.