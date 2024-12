Meta anuncia mudança na função de pagamentos pelo Whatsapp a partir de hoje

Meta privilegiará pagamentos por PIX pelo Whatsapp no Brasil Imagem: Webster2703/Pixabay

Opções do Whatsapp Pay

Com a exclusão da função "débito" do aplicativo para pagamento entre pessoas físicas, os usuários do Whatsapp Pay seguirão com três opções: Pix, Cartão de Crédito e Cartão Pré-Pago.

Outra ressalva da empresa é que não haverá mudanças para o pagamento entre pessoa física e empresas. Neste caso, o aplicativo seguirá trabalhando com todas as alternativas já disponíveis.

A função pagamento pelo Whatsapp foi lançada em 2021. Para acessar o serviço basta clicar no menu principal do app e escolher a opção 'pagamentos'. Em seguida, o usuário é direcionado para configurar sua conta e conseguir fazer ou receber pagamentos pela plataforma.