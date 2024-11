Espiões de IA do Pentágono: o plano dos EUA para manipular na internet

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Tá na cara que você cai em golpe com celebridade; O cemitério do Google em 2024; Os espiões de IA dos EUA)

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está preparando um projeto para criar pessoas usando IA. A proposta é que elas sejam usadas nas redes sociais para influenciar ou entender comportamentos dos usuários.

A ação é comandada pela "Joint Special Operation Command", grupo que atua no combate ao terrorismo. O novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, conta como o departamento quer seguir a mesma linha de identificar possíveis atos terroristas no mundo virtual.