Novo círculo azul no seu WhatsApp: como gerar gifs, imagens e muito mais

Caso você já tenha a Meta AI, o recurso de inteligência artificial da Meta, disponível no seu WhatsApp, é possível criar imagens, gifs e até roteiros de viagens com a ferramenta.

Como gerar imagens e gifs?

Para abrir uma conversa com a inteligência artificial, basta clicar no ícone que fica no canto superior direito da tela dos chats do aplicativo. O logo correspondente à ferramenta é um círculo vazado em tons de azul e roxo.

O recurso também aparece na barra de pesquisa, na mesma tela, com a opção "Pergunte à Meta AI ou pesquise" ou dentro de todos os chats e grupos que você possui na plataforma como um novo membro. Clicando na barra, o aplicativo irá sugerir diferentes temas para que você possa interagir com a ferramenta.