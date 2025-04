WhatsApp vai parar de funcionar em iPhones antigos; saiba quais modelos

Medida também pode impactar iPhones mais recentes com versão desatualizada do iOS. Por isso, é importante manter o sistema operacional atualizado. Para conferir se há atualizações disponíveis, basta ir em Ajustes, Geral e depois "Atualização de Software".

WhatsApp irá exibir uma notificação para os usuários que serão impactados. Caso o seu aparelho não consiga mais ser atualizado, é importante fazer um backup das conversas para não perdê-las.

Por enquanto, nada muda para usuários do Android. O mensageiro continua disponível para quem usa a versão 5 ou posterior do sistema operacional do Google. Para saber a versão do seu telefone Android, vá em Configurar e Sobre o telefone. Lá, você navega até o item Versão do Android.