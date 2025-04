6 recursos matadores do WhatsApp que nem todo mundo conhece

Durante a mudança do acesso para um novo aparelho, o dispositivo antigo informa o horário da solicitação, qual é o modelo de aparelho de destino e perguntará se a transferência pode mesmo ser realizada.

A expectativa é que isso funcione como um alerta para os usuários saberem se foram alvos de uma tentativa não autorizada de transferência de conta para outro smartphone.

5. Verificação contra malware

Funciona mais nos bastidores do app e serve para evitar que os usuários sejam atingidos por algum malware ou outros programas maliciosos que exploram as fraquezas do próprio WhatsApp.

Por funcionar automaticamente e não precisar da intervenção do usuário, este recurso faz parte de uma nova estratégia da plataforma para proteger os usuários.

6. Códigos de segurança automáticos

Para os usuários mais preocupados com a segurança, o WhatsApp está agilizando a verificação da transparência do código único de criptografia — que indica que a conversa com outro usuário é protegida.