Dá para desligar o WhatsApp? Veja como fazer isso sem desinstalar o app

O que é um servidor proxy no WhatsApp?

Recurso de servidor proxy foi lançado em 2023. Com ele é possível que o WhatsApp continue funcionando mesmo em locais onde o acesso à internet é bloqueado ou instável, como por exemplo em crises políticas, guerras ou catástrofes naturais.

Na prática, o proxy age entre o app e a internet, ajudando a contornar restrições. Esses servidores são disponibilizados por voluntários e organizações independentes, conforme revelou a Meta em comunicado em 2023.