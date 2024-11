Nova Meta AI no WhatsApp pode ler suas conversas? O que diz a empresa

A chegada da Meta AI ao WhatsApp dos brasileiros levanta uma questão importante: a inteligência artificial pode ler suas conversas? Lançada para fornecer informações e respostas instantâneas, a tecnologia tem despertado dúvidas sobre privacidade e acesso a dados pessoais.

A preocupação ocorre principalmente porque a IA da Meta "invadiu" todas as conversas e grupos no aplicativo, podendo ser acionada dentro de chats particulares apenas com o comando @Meta AI. A inteligência artificial virou um membro a mais não só em conversas de grupos, como também no seu chat particular e direto com qualquer pessoa.

A Meta AI pode ler suas conversas no WhatsApp?

A Meta alega que a Meta AI foi desenvolvida com foco na privacidade e segurança do usuário. A empresa de Mark Zuckerberg afirma que as conversas privadas são criptografadas e os dados compartilhados não são utilizados para fins de publicidade ou outros fins não autorizados.