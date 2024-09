10 anos sem scrap e comunidade: Orkut bombou no Brasil, mas por que acabou?

Tela inicial do Orkut Imagem: Reprodução

Por que fechou?

A rede social Orkut começou em 2004 como um projeto paralelo do seu fundador, o turco Orkut Büyükkökten, que trabalhava no time de engenharia do Google. A rede social fazia parte de uma iniciativa da gigante das buscas, que disponibilizava 20% do horário do expediente para funcionários criarem um projeto novo.

Orkut Buyukkokten, fundador da rede social Orkut Imagem: Simon Plestenjak/UOL

A rede social fez sucesso, basicamente, em dois países gigantes: Índia e Brasil. Com a popularidade, também vieram os problemas. Em função da disseminação de pornografia infantil no site, em julho de 2008, o Google assinou um TAC (termo de ajustamento de conduta) com o MPF (Ministério Público Federal), comprometendo-se a cooperar com a Justiça para localizar infratores.

O início da queda ocorreu em meados de 2011. Na época, o Facebook começava a ganhar relevância e já tinha 600 milhões de usuário no mundo. Em setembro daquele ano, uma pesquisa do Ibope confirmou que a rede de Mark Zuckerberg havia passado a rede do Google em número de usuários no Brasil.