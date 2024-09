Minha filha só terá celular aos 14, diz psiquiatra sobre vício tecnológico

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Redes sociais e games abraçam jogos de azar; Vício em apostas: Brasil ignora problema mundial; 'Minha filha só vai ter celular aos 14 anos')

Acostumado a lidar com pacientes com dependência, seja em jogos de azar, games ou em alguma substância, o psiquiatra Rodrigo Machado é taxativo: smartphones deveriam ser restritos para adolescentes até que tivessem 14 anos.

Ele atua no Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo e participou da edição desta semana no Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, apresentado por Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes.