Trump estende pela 2ª vez o prazo para venda do TikTok nos EUA

O prazo iria acabar amanhã, 5 de abril. Logo que tomou posse, em 20 de janeiro, Trump assinou uma ordem executiva para estender o prazo de aquisição do TikTok por 75 dias.

Com a ordem executiva assinada hoje, o TikTok continuará funcionando nos Estados Unidos e presentes nas lojas de aplicativo.

Esperamos trabalhar de boa-fé com a China que, pelo que entendo, não está muito feliz com nossas tarifas recíprocas (necessárias para um comércio justo e equilibrado entre a China e os EUA) (...). Não queremos que o TikTok saia do ar. Esperamos trabalhar com o TikTok e a China para fechar o acordo

Donald Trump, em postagem na rede Truth Social

No dia 19 de janeiro começou a ter efeito uma lei nos EUA que estabelece o banimento de redes sociais controladas por adversários. O país acusa o TikTok de sofrer influência do governo chinês, que é considerado um adversário político. Como resultado, para o TikTok continuar funcionando no país, deveria ser vendido para proprietários dos EUA ou ser banido.

Mídia americana diz que TikTok recebeu várias propostas. Dentre elas, tornaram-se públicas as tentativas da Amazon, da Oracle, da empresa de investimento Andreeseen Horowitz, da empresa de investimento Blackstone, de Tim Stokely (um dos fundadores do OnlyFans), entre outros grupos e indivíduos, como Mr. Beast, o maior youtuber do mundo.

Presidente dos EUA chegou a dizer que diminuiria tarifas ao país asiático se aceitassem a venda completa do TikTok, mas a China declinou.