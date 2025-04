TikTok impulsiona lucros da ByteDance antes de proibição iminente nos EUA

A receita internacional do TikTok disparou no ano passado, já que a empresa matriz chinesa ByteDance tinha um prazo para vender o aplicativo, caso contrário enfrentaria uma proibição nos Estados Unidos, informou o veículo The Information nesta quinta-feira (10).

O veículo especializado em tecnologia citou uma pessoa, não identificada, com conhecimento dos dados financeiros da ByteDance, que afirmou que os lucros da empresa com operações internacionais, particularmente no TikTok, aumentaram em 63% em 2024, para 39 bilhões de dólares (241,4 bilhões de reais, na cotação da época).

A ByteDance não respondeu de imediato a um pedido de comentários sobre essa declaração.