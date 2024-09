O que é o 'feed zero', tendência da geração Z para se blindar

Redes têm a ver com conexões. Para os jovens, a ferramenta mais usada no Snapchat, TikTok, Instagram e BeReal é a DM — a mensagem direta. "Se você olhar para como os adolescentes gastam seu tempo no Instagram, eles passam mais tempo nas DMs do que nos Stories, e mais tempo nos Stories do que no feed", entregou a chefe da plataforma ao podcast 20VC. Ou seja, o que interessa são interações momentâneas, mais do que aquela indireta eternizada no arroba.