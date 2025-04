Zuckerberg admite: comprei Instagram por ter câmera 'melhor' que Facebook

"Provavelmente, tentamos criar dezenas de aplicativos ao longo da história da empresa e a maioria deles não deu certo", disse.

O depoimento de Zuckerberg ocorre no momento em que a Meta está se defendendo, anos após a divulgação de declarações delicadas retiradas de documentos do próprio Facebook, como um email de 2008 no qual ele disse que "é melhor comprar do que competir".

A empresa argumenta que suas intenções passadas são irrelevantes porque a FTC definiu o mercado de mídia social de forma imprecisa e não levou em conta a forte concorrência que a Meta tem enfrentado do TikTok da ByteDance, do YouTube da Alphabet e do aplicativo de mensagens da Apple.

A FTC acusa a Meta de deter o monopólio das plataformas usadas para compartilhar conteúdo com amigos e familiares, sendo que seus principais concorrentes nos Estados Unidos são o Snapchat da Snap e o MeWe, um pequeno aplicativo de mídia social voltado para a privacidade lançado em 2016.

As plataformas em que os usuários transmitem conteúdo para estranhos com base em interesses compartilhados, como X, TikTok, YouTube e Reddit, não são intercambiáveis, argumenta a FTC.

(Reportagem de Jody Godoy em Washington e Katie Paul em Nova York)