Você não está doido, busca do Google piora e futuro com IA é imprevisível

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Que papo é esse de IA extinguir a humanidade?; O Google ficou burro? e Mouse para a vida toda)

Não é de hoje que tem gente achando que o maior buscador da internet não tem entregado os melhores resultados.

Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes discutem no Deu Tilt desta semana, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, o que está acontecendo com o mecanismo de buscas do Google. E mais: qual será o efeito das mudanças recentes que incluíram inteligência artificial?