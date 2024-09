Crianças confiam mais em robôs do que em humanos; a culpa é nossa?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Como redes sociais espremem crianças; 'Aos 6, ele já faz publi de casino online' e Baixinhos confiam mais em robôs do que em humanos; a culpa é nossa?)

Será possível que crianças dêem mais moral para o que um robô diz do que para o que os pais dizem? Pode não ser um cenário global, mas pesquisadores da Austrália, Alemanha e Suécia chegaram à conclusão que crianças de 3 a 6 anos confiam mais em máquinas do que em seres humanos.